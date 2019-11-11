"Я буду молча подавать патроны": Анастасия Костенко встала на защиту Дмитрия Тарасова после скандала

На своей странице в Instagram Дмитрий Тарасов опубликовал совместный снимок с беременной супругой и дочерью, отметив, что они уезжают в отпуск, которого долго ждали. Вместе с гневными комментариями поклонников под публикацией появилось и высказывание Анастасии Костенко. Модель написала, что даже если весь мир будет против ее мужчины, она будет стоять за его спиной, и молча подавать патроны.Тем не менее, после подобных слов критика обрушилась и на Анастасию Костенко. Фолловеры отметили, что это высказывание Евы Браун, также у модели поинтересовались, если она счастлива, откуда такая агрессия и злоба. Многие подчеркнули, что это либо действуют "тарасовские лещи", либо семья на самом деле живет не так хорошо, как хочет показать.