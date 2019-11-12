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Физик предложил создать гибрид человека и тихоходки для путешествий в космосе

Профессор физики в Университете Weill Cornell в Нью-Йорке Крис Мейсон предложил создать гибрид человека и тихоходки. По мнению ученого, это решение позволит с легкостью путешествовать в космическом пространстве.
Физик предложил создать гибрид человека и тихоходки для путешествий в космосе

Гибрид тихоходки и человека будет обладать стойкостью к радиации и перепадам температуры, поэтому ему не понадобится скафандр. Согласно последним планам ученых, экспедиция на Марс может быть отправлена до 2039 года, что вписывается в прогнозы по созданию колонии. Физик Крис Мейсон рассматривает все возможности обеспечения выживания этих космонавтов, поэтому предлагает генетическое редактирование. Предполагается, что это произойдет естественным путем после нескольких лет жизни на Марсе. Выжившие в марсианских условиях гибриды смогут получить усиленную радиационную защиту, что будет передано следующим поколениям.

Предполагается ускорить процесс с помощью изменения ДНК, однако неизвестно, будет ли естественная эволюция приводить к присвоению людям тардиградных характеристик.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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