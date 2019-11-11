Могилу Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище в Москве превратили в свалку
Могилу известного советского актера Георгия Вицина превратили в свалку. Руководство Ваганьковского кладбища в Москве около года разыскивает родственников покойного артиста.
Известный актер скончался в 2001 году и был похоронен в столице, где сейчас его могила превратилась в подобие свалки. Дело в том, что посетители приносят старые искусственные цветы с мест захоронений своих родственников, загромождая ими территорию. Продюсер Андрей Загорский сообщил, что около года руководство кладбища пытается связаться с родственниками актера, повесив на ограду соответствующую табличку.
Все это время мусор с могилы покойной знаменитости не убирается, а также само место захоронения выглядит неухоженным. Корреспондентам Nation News не удалось узнать, по какому вопросу представители Ваганьковского кладбища пытаются разыскать членов семьи актера, что продолжается уже долгое время.
Известный актер скончался в 2001 году и был похоронен в столице, где сейчас его могила превратилась в подобие свалки. Дело в том, что посетители приносят старые искусственные цветы с мест захоронений своих родственников, загромождая ими территорию. Продюсер Андрей Загорский сообщил, что около года руководство кладбища пытается связаться с родственниками актера, повесив на ограду соответствующую табличку.
Все это время мусор с могилы покойной знаменитости не убирается, а также само место захоронения выглядит неухоженным. Корреспондентам Nation News не удалось узнать, по какому вопросу представители Ваганьковского кладбища пытаются разыскать членов семьи актера, что продолжается уже долгое время.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00