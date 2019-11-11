Денис Клявер почтил память покойного отца Ильи Олейникова

Как известно, Илья Олейников умер в 2012 году в возрасте 65 лет после продолжительного лечения от рака. Денис Клявер тяжело переживал утрату близкого человека, выражая свою скорбь спустя 7 лет после смерти звездного отца. Как отметил певец, 11 ноября наступила годовщина со дня смерти Олейникова, которого его семья до сих пор очень любит. Трогательный пост с соответствующим содержанием Клявер опубликовал в своем микроблоге, собрав массу слов поддержки от публики. Артист отметил, что чувствует, что его отец всегда рядом.Денис Клявер воспитывает шестилетнего сына, а его старший наследник недавно отправился в армию. Также у звезды есть 14-летняя дочь Эвелин, которая недавно попала в больницу из-за приступа астмы.