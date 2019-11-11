Собчак уговорила Рудковскую сняться в шоу за минимальные деньги





Продюсер Яна Рудковская призналась, что еще пять лет назад получила от канала СТС предложение об участии в новом проекте. Тогда звезде предложили миллион долларов за шоу в стиле "Дом-2", только в люксовом варианте. Камеры устанавливались по всему дому. Долго продюсер обсуждала контракт с представителями канала, уже назначили дату съемки, однако в последний момент знаменитость узнала об уходе Станислава Муругова и они сорвались.Через несколько лет продюсер снова получила предложение о съемках проекта с участием ее семьи, тогда коллеги Рудковской хотели отснять все, даже операцию Евгения Плющенко в Израиле по имплантации шурупов в шейный отдел позвоночника. Предложение поступило от начальницы Юлианы Слащевой. Снова знаменитости узнали, что девушка покинула свой пост.Яна Рудковская считает, что тогда ее от съемок отвел сам бог, но когда поступило предложение канала "Супер" от Ксении Собчак, она согласилась, даже не раздумывая. Гонорар, тем не менее, оказался намного меньшим, чем пять лет назад, но сейчас Рудковскую волнуют другие цифры - не гонорар, а рейтинги.