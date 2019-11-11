Эвелина Бледанс: "Дочь Евы Польны забывала принимать лекарства от астмы"





Недавно появилась информация о том, что Денис Клявер и Ева Польна беспокоятся о здоровье своей дочери, которая остается в больнице из-за заболевания. Известно, что состояние 14-летней Эвелин нормализовалось, но она находится под наблюдением врачей. Эвелина Бледанс считает, что к такому итогу привела забывчивость ребенка, поскольку лекарства от астмы нужно принимать постоянно. Телеведущая отметила, что об этом ей рассказал певец, заявив, что современная молодежь не заботится о своем здоровье.Бледанс подчеркнула, что в случае с хроническими заболеваниями важно постоянно следовать предписаниям врача.