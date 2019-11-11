Роман Макеев подрался с новеньким участником "Дома-2" из-за Алены Рапунцель
На проекте "Дом-2" появился новый участник Витя Трифоненков. Пришел он к Алене Рапунцель, пообещав достать для девушки даже звезду с неба. Подобных замечаний не выдержал Роман Макеев, после чего напал на оппонента.
Витя Трифоненков рассказал, что он работает на руководящей должности в воронежском планетарии, обожает все космические темы, а для Алены Рапунцель, к которой он и пришел в Периметр, готов даже звезду с неба достать. Во время общего собрания на Лобном месте мужчина всячески задевал Романа Макеева, в итоге избранник Рапунцель-младшей не выдержал и набросился на оппонента с кулаками.
Первой разнимать ребят принялась Саша Черно, а затем и все участники проекта "Дом-2.Спаси свою любовь". Тем не менее, все старания оказались тщетными, ведь Роман Макеев продолжил бить Витю Трифоненкова, несмотря на уговоры.
Витя Трифоненков рассказал, что он работает на руководящей должности в воронежском планетарии, обожает все космические темы, а для Алены Рапунцель, к которой он и пришел в Периметр, готов даже звезду с неба достать. Во время общего собрания на Лобном месте мужчина всячески задевал Романа Макеева, в итоге избранник Рапунцель-младшей не выдержал и набросился на оппонента с кулаками.
Первой разнимать ребят принялась Саша Черно, а затем и все участники проекта "Дом-2.Спаси свою любовь". Тем не менее, все старания оказались тщетными, ведь Роман Макеев продолжил бить Витю Трифоненкова, несмотря на уговоры.