Роман Макеев подрался с новеньким участником "Дома-2" из-за Алены Рапунцель

Витя Трифоненков рассказал, что он работает на руководящей должности в воронежском планетарии, обожает все космические темы, а для Алены Рапунцель, к которой он и пришел в Периметр, готов даже звезду с неба достать. Во время общего собрания на Лобном месте мужчина всячески задевал Романа Макеева, в итоге избранник Рапунцель-младшей не выдержал и набросился на оппонента с кулаками.Первой разнимать ребят принялась Саша Черно, а затем и все участники проекта "Дом-2.Спаси свою любовь". Тем не менее, все старания оказались тщетными, ведь Роман Макеев продолжил бить Витю Трифоненкова, несмотря на уговоры.