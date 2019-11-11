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Бабушка Юлии Щегловой завалила Игоря Русанова гневными комментариями в Instagram

Участница проекта "Дом-2" Юлия Щеглова призналась, что ее бабушка специально зарегистрировалась в Instagram, а теперь пишет гневные комментарии в адрес Игоря Русанова. Недавно ребята объявили о своем желании официально пожениться.
Бабушка Юлии Щегловой завалила Игоря Русанова гневными комментариями в Instagram

Участники проекта "Дом-2" Юлия Щеглова и Игорь Русанов планируют организовать свадьбу на Сейшелах, а затем молодые люди хотели бы отправиться в свадебное путешествие. Сами влюбленные отмечают, что для них большое значение имеет мнение родственников. По словам девушки, ее бабушка на протяжении 15 лет смотрит реалити-шоу, когда они с возлюбленным ссорились, родственница всегда говорила, что он ведет себя неправильно по отношению к избраннице.

По словам Юлии Щегловой, бабушка даже зарегистрировалась в Instagram, где писала комментарии с издевками в адрес участника "Дома-2". Сама избранница Русанова уже успела познакомиться с его мамой, а он - с ее отцом. Родители не против свадьбы ребят, сейчас, отметила звезда реалити, все хорошо. Уже в скором времени должна состояться свадьба.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:30

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