Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой





В последнее время Гела Месхи очень редко показывает публике новые кадры из личной жизни. После публикации последнего снимка его фанаты раскритиковали звезду за хмурый и уставший вид. В комментариях многие заметили, что артист сильно постарел после развода с Екатериной Климовой. Однако некоторые заметили, что холостяк стал выглядеть брутальнее, поэтому обрел особенно очарование. Фанаты артиста также задались вопросом, что привело к разводу с Климовой. Как известно, о расставании звездной пары стало известно еще летом, а в этом браке у актрисы родилась дочь Белла. На данный момент она воспитывает также дочь от Ильи Хорошилова и два сына от Игоря Петренко.Екатерина Климова отказалась комментировать развод с Гелой Месхи. Фанаты заметили, что актриса не пригласила бывшего мужа на празднование дня рождения общей дочери в сентябре.