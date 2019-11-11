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Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой

Фанаты заметили, что актер Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Екатериной Климовой. Впервые за полгода 33-летний артист разместил в Instagram свежий кадр.

В последнее время Гела Месхи очень редко показывает публике новые кадры из личной жизни. После публикации последнего снимка его фанаты раскритиковали звезду за хмурый и уставший вид. В комментариях многие заметили, что артист сильно постарел после развода с Екатериной Климовой. Однако некоторые заметили, что холостяк стал выглядеть брутальнее, поэтому обрел особенно очарование. Фанаты артиста также задались вопросом, что привело к разводу с Климовой. Как известно, о расставании звездной пары стало известно еще летом, а в этом браке у актрисы родилась дочь Белла. На данный момент она воспитывает также дочь от Ильи Хорошилова и два сына от Игоря Петренко.
Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой

Екатерина Климова отказалась комментировать развод с Гелой Месхи. Фанаты заметили, что актриса не пригласила бывшего мужа на празднование дня рождения общей дочери в сентябре.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:23

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