Елена Малышева подает в суд на издания, обвинившие ее в алкоголизме





10 ноября Елена Малышева ранним утром отправилась в аэропорт, откуда улетела в Краснодар, чтобы узнать о работе местных клиник. Уже вечером доктор вернулась в Москву. Знаменитость отметила, что полеты прошли нормально, а качеством краснодарских клиник она довольна. На следующее утро российские СМИ сообщили о том, во время поездки телеведущая вела себя крайне вызывающе. Сообщалось, что в этот момент она была в состоянии алкогольного опьянения, громко кричала и еле держалась на ногах.В качестве доказательства своих слов издания опубликовали видео, которое Елена Малышева выложила ранним утром 10 ноября, тогда она ехала в лифте незадолго до полета в Краснодар. В тот момент телеведущая еще не до конца проснулась, поэтому выглядела сонной. Несмотря на это журналисты обвинили ее в зависимости и заявили, что она еле зашла в лифт.Увидев эти новости Елена Малышева очень расстроилась. Недавно знаменитость заявила, что подаст в суд на все издания, распространившие эту фейковую информацию. В «Историях» в Instagram телеведущая опубликовала полный список провинившихся СМИ. Ведущая «Жить здорово» пообещала взыскать с них компенсацию.