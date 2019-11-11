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Лиза Триандафилиди: «Я смотрю фильмы для взрослых с семи лет»

Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди призналась, что еще в дошкольном возрасте начала интересоваться темой секса. По словам звезды, фильмы для взрослых она начала смотреть с семи лет.
Лиза Триандафилиди: «Я смотрю фильмы для взрослых с семи лет»

Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди не стесняется общаться с поклонниками на тему секса. Девушка открыто обсуждает мастурбацию, позы в сексе и интимные игрушки. Тем не менее, некоторые темы звезды повергают ее фанатов в смущение. Так, недавно блондинка призналась, что еще в пять лет она начала испытывать чувство возбуждения, хотя сама не понимала, что происходит. Лиза Триандафилиди добавила, что тогда ее "лепесток" что-то сковывало, она ощущала неизвестное чувство внизу живота.

К семи годам Лиза Триандафилиди нашла фильмы для взрослых, спрятанные родителями. Там она увидела способы мастурбации и самоудовлетворения и начала практиковать подобное. Позже ее одолевало стеснение, девочка не могла понять, как можно ощущать два чувства сразу - сначала удовольствие, а потом стыд, потому что она не такая, как все. Экс-участница понимала, что зависима от мастурбации, постоянно чувствует возбуждение, но стесняется всего этого. Позже все эти негативные эмоции сменились позитивом.

Теперь же Лиза Триандафилиди открыто общается на интимные темы, активно дает своим поклонникам советы касательно использования интимных игрушек и мастурбации.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:13

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