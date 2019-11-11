Максим Фадеев анонсировал кругосветное путешествие с новыми артистами продюсерского центра

Максим Фадеев решил записать новые песни в океане во время кругосветного путешествия. С собой он возьмет всех новых артистов, а также съемочную команду и помощников. Команда пробудет на корабле 111 дней, где будет отдыхать и работать. Такая идея показалась продюсеру необычной и многообещающей, поэтому он сделал все, чтобы воплотить ее реальность. Как отметил музыкант, все происходящее он будет записывать на видео и транслировать в социальных сетях. На данный момент точная дата начала путешествия не озвучена.В комментариях поклонники пожелали удачи Фадееву в новом проекте, а также поздравили с воплощением в жизнь оригинальной идеи.