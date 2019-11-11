АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Полина Гагарина поздравила полицейских в эффектном костюме без нижнего белья

Известная российская певица Полина Гагарина в Instagram поздравила полицейских с их профессиональным праздником. Свое поздравление знаменитость сопроводила снимком в блестящем костюме с жилеткой без нижнего белья.

Полина Гагарина регулярно экспериментирует с образами и старается удивить поклонников, следящих за ней уже не первый год. 10 октября в День сотрудника органов внутренних дел, который так же известен как День полиции, знаменитость решила лично поздравить работников этого ведомства. Певица опубликовала короткий комментарий с поздравлениями. Она пожелала полицейским мужества, терпения и здоровья.

Поздравления Полина Гагарина сопроводила эффектным снимком. На нем артистка позирует в серебристом блестящем костюме и жилетке, надетой на голое тело. Образ знаменитости дополняет ее фирменная прическа с кудрявыми прядями и яркий макияж.
Полина Гагарина поздравила полицейских в эффектном костюме без нижнего белья

Поклонники Полины Гагариной присоединились к ее поздравлениям и заявили, что День полиции является важным праздником для всей страны, ведь работники этого ведомства защищают обычных россиян каждый день. При этом больше всего внимание досталось эффектному образу исполнительницы. Подписчики отметили, что серебристый костюм-тройка отлично подходит звезде, ведь он с одной стороны создает праздничную атмосферу, а с другой подчеркивает классический стиль певицы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дизайнера Стеллу Маккартни раскритиковали за рекламу наряда Меган Маркл в честь Дня…
Собчак уговорила Рудковскую сняться в шоу за минимальные…
«Это вульгарно»: Лариса Гузеева пристыдила мужа Игоря Бухарова в магазине…
Роман Макеев подрался с новеньким участником "Дома-2" из-за Алены…
Составлен список главных качеств людей с высоким эмоциональным…
Бабушка Юлии Щегловой завалила Игоря Русанова гневными комментариями в…
«Я разбита»: Елена Темникова рассказала о срыве трех концертов на Дальнем…
Эксперты назвали полезные свойства пищевой…
Лиза Триандафилиди: «Я смотрю фильмы для взрослых с семи…
Ученые: Появление новых пятен говорит о следующем цикле активности…
Зрители «Золотого Граммофона» разочарованы организацией премии в…
Ученые назвали популярные и неэффективные "советы" для…
Елена Малышева опровергла существование мужского…
Эксперты рассказали, какую колбасу можно давать…
Информатик Фред Коэн создал первый компьютерный вирус в 1983…
«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом…
Sony запатентовала картридж для новой приставки…
Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня…
Светлана Дружинина оставила внука Даниила Мукасея без средств к…
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
Ученые рассказали подробности о вьетнамской экспедиции в пещеру…
Иосиф Пригожин рассказал, как он утешал Юлию Михальчик после…
В Третьяковской галерее озвучили правила кормления грудью для…
Юлия Проскурякова не виделась с дочерью и мужем из-за учебы в…
Эксперты: Автомобильные аккумуляторы могут стать…
Картина "Мстители: Финал" стала победителем кинопремии People's Choice…
Любовь Толкалина оценила внешний вид сына Егора Кончаловского…
Врач предупредил о вреде употребления свеклы при некоторых…
Актер Леонардо Ди Каприо отмечает…
Lada Vesta с вариатором будет медленнее версии с механической…
Владимир Соловьев рассказал, как решил самостоятельно сделать кесарево сечение…
Компания Sony прекращает выпуск…
Врач-онколог: "Анастасия Заворотнюк может прожить еще 5 лет после лечения…
Volvo представила в России седан Volvo S60 в доступной комплектации…
Врачи выяснили, какие бактерии могут стать причиной развития рака…
Максим Фадеев перенес операцию на сердце из-за скандалов с бывшими артистами…
Компания KIA изменила стоимость пяти моделей в…
QNET представила линию украшений, созданную специально для…
Ольга Бузова начала строить отношения с Романом Гриценко на проекте "План Б" благодаря его…
Вслед за Дмитрием Тарасовым на свою экс-супругу в суд подал Денис…
Просмотреть все новости