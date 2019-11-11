Полина Гагарина поздравила полицейских в эффектном костюме без нижнего белья





Полина Гагарина регулярно экспериментирует с образами и старается удивить поклонников, следящих за ней уже не первый год. 10 октября в День сотрудника органов внутренних дел, который так же известен как День полиции, знаменитость решила лично поздравить работников этого ведомства. Певица опубликовала короткий комментарий с поздравлениями. Она пожелала полицейским мужества, терпения и здоровья.Поздравления Полина Гагарина сопроводила эффектным снимком. На нем артистка позирует в серебристом блестящем костюме и жилетке, надетой на голое тело. Образ знаменитости дополняет ее фирменная прическа с кудрявыми прядями и яркий макияж.Поклонники Полины Гагариной присоединились к ее поздравлениям и заявили, что День полиции является важным праздником для всей страны, ведь работники этого ведомства защищают обычных россиян каждый день. При этом больше всего внимание досталось эффектному образу исполнительницы. Подписчики отметили, что серебристый костюм-тройка отлично подходит звезде, ведь он с одной стороны создает праздничную атмосферу, а с другой подчеркивает классический стиль певицы.