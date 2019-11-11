Дизайнера Стеллу Маккартни раскритиковали за рекламу наряда Меган Маркл в честь Дня памяти





В микроблоге известного британского дизайнера появилось новое фото, на котором позирует Меган Маркл. Супруга принца Гарри присутствовала на параде в честь Дня памяти павших в Лондоне, куда прибыла в черном пальто и широкополой шляпе такого же цвета. Герцогиня Сассекская находилась на балконе центра Уайтхолл. Публика выяснила, что наряд избранницы принца Гарри стоит больше 1,5 тысячи фунтов стерлингов, а его создательница похвасталась тем, что выбор Маркл пал на ее коллекцию. Британцы пристыдили Маккартни за рекламу на памяти погибших воинов, что сочли неуместным и бесчувственным.В связи с волной критики Стелла Маккартни удалила пост. Как известно, Меган Маркл не впервые выбирает наряды от этого дизайнера на официальные мероприятия.