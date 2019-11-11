«Я разбита»: Елена Темникова рассказала о срыве трех концертов на Дальнем Востоке





В Instagram Елена Темникова опубликовала большое сообщение, где подробно рассказала о случившейся ситуации. Организаторы выступлений в Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинские заявили об отмене этих мероприятий. Артистка не назвала причины такого решения, однако рассказал, что все расходы по этой ситуации на себя взяла другая сторона.Елена Темникова и ее команда уже была готовы к выступлениям на Дальнем Востоке и буквально «сидели на чемоданах», однако в последний момент узнали о срыве трех финальных концертов гастрольного тура артистки. Подобные новости певица пережила крайне тяжело, ведь она никогда не любила подводить своих слушателей. В этот же раз знаменитость ничего не может изменить в данной ситуации.По словам Елены Темниковой, все люди, купившие билеты на отмененные концерты на ее собственном веб-сайте, получат полный возврат средств, а также 100% бонус, равный стоимости билета, на счет. За эти деньги можно будет приобрести фирменную одежду ее бренда. Также знаменитость заверила поклонников на Дальнем Востоке, что она обязательно приедет к ним с концертами в будущем.