Составлен список главных качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом





Люди с высоким EQ всегда готовы к новому, не боятся перемен и не прячутся от вероятных трудностей. Они изучили свои слабые и сильные стороны, а также умеют ими разумно распоряжаться. Такие граждане понимают и принимают любого, вне зависимости от расы, пола и прочих критериев. У них лучше развита эмпатия, а также они в большинстве случае готовы к взаимодействию и оказанию помощи. При этом эти особы не стремятся к абсолютному совершенству, живя в полной гармонии с собой.Имеющие высокий эмоциональный интеллект граждане часто имеют разнообразные увлечения в связи со своим любопытством. Также они избегают токсичных людей и не желают зря тратить свое время.