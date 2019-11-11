Зрители «Золотого Граммофона» разочарованы организацией премии в Санкт-Петербурге

Прошедший 10 ноября «Золотой Граммофон» уже успел получить негативную характеристику со стороны зрителей. Побывавшие на премии люди отмечают проблемы практически во всех аспектах. В первую очередь выделяется «бедная» сцена и ее оформление. Посетители концерта заявляют, что подобные декорации устарели еще 10 лет назад. Проблемы были и у ведущих, чье место было очень невыразительным. Отдельный вопрос – это низкое качество звука.Больше всего зрителей «Золотого Граммофона» расстроила продолжительность премии. Организаторы обещали концерт длиной 3 часа, а на самом деле он продлился всего 2. Причиной стали технические проблемы, спешка и отсутствие некоторых исполнителей. Одни из них – Николай Басков. Об его вынужденном отсутствии людям никто не сообщил, организаторы предпочли сделать вид, что ничего не произошло.Закрывать премию «Золотой Граммофон» была приглашена Светлана Лобода. Ее выступление должно было стать грандиозным финалом концерта, однако зрители назвали его невыразительным и смазанным. Прощальные слова ведущих изначально воспринялись как шутка, однако ею они не являлись.