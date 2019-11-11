Ученые: Появление новых пятен говорит о следующем цикле активности Солнца





Российские астрофизики из Сибирского отделения РАН говорят о скором наступлении 25-го цикла солнечной активности, о чем свидетельствуют новые солярные пятна. В то же время, они сообщают о возможном наступлении "космической зимы" в 2020 году, которая отразиться на среднегодовых температурах. Кроме прочего эти данные являются крайне важными для организаций и специалистов, занимающихся планированием космических миссий и эксплуатацией искусственных спутников Земли.Эксперты пришли к выводу, что на Солнце наблюдается тенденция к спаду активности излучения. Этот феномен делает труднопрогнозируемым развитие магнитного фона звезды. Все же они предупреждают, что подобные периоды часто сменялись резкими всплесками энергий, предотвращающими наступление "космической зимы", грозящей человечеству. Сейчас ведутся наблюдения за количеством и конфигурацией пятен, которые могут дать больше информации касательно будущего эффекта на магнитосферу Земли.