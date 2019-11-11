Елена Малышева опровергла существование мужского климакса





Елена Малышева обратила внимание на то, что некоторые люди верят в существование мужского климакса. Телеведущая опровергла эту точку зрения и сослалась на результаты исследований ученых из разных стран мира. Специалисты установили, что применение подобного понятия по отношению к представителям сильного пола совершенно неправильное.Мужской организм продолжает выработку сперматозоидов до самой смерти человека, такое состояние является абсолютной нормой. При этом Елена Малышева отметила, что известны случаи, когда процесс создания семенной жидкости продолжался даже после того, как весь остальной организм умирал. Подобная ситуация может продолжаться в течение 3 дней после смерти.Именно поэтому Елена Малышева посоветовала мужчинам не переживать по поводу собственного климакса. При этом телеведущая обратила внимание на то, что представителям сильного пола необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом, иначе качество сперматозоидов может ухудшиться. Отдельно она подняла тему ожирения. Доктор напоминала, что чем больше у мужчины вес – тем меньше у него вырабатывается тестостерона.