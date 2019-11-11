Эксперты рассказали, какую колбасу можно давать детям





Современная колбаса – достаточно сомнительный продукт, поскольку в сырье имеется большое количество консервантов и канцерогенов, которые негативно влияют на организм, особенно детский. Эксперты проанализировали рынок и состав определенных видов колбасы, чтобы установить, какой продукт можно давать детям. В результате специалисты назвали определенные виды мясного изделия, которые будут не только вкусные, но и полезные. В первую очередь следует обратить свое внимание на сосиски, приготовленные согласно государственному ГОСТу. Такая колбаса позволит ребенку сытно перекусить и набраться сил. Хамон и сыровяленая продукция также содержит мало консервантов, поэтому её смело можно давать детям, разумеется, в разумных количествах.Все же стоит помнить, что до трех лет малышу противопоказана колбаса. Даже относительно безвредные виды данной продукции могут оказать крайне негативное воздействие на несформированный организм. Детям с проблемами желудочно-кишечного тракта тоже нельзя включать в рацион подобные изделия. Лучше всего проконсультироваться с диетологом, поскольку могут быть индивидуальные противопоказания. Эксперт составит оптимальное питание с учетом пожеланий клиента, что исключит возможные проблемы.