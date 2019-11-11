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Эксперты рассказали, какую колбасу можно давать детям

Многие дети любят перекусить кусочком колбасы, но не все виды данной продукции подходят молодому организму. Эксперты рассказали, какие изделия из мяса можно давать ребенку, чтобы не допустить негативных последствий.

Современная колбаса – достаточно сомнительный продукт, поскольку в сырье имеется большое количество консервантов и канцерогенов, которые негативно влияют на организм, особенно детский. Эксперты проанализировали рынок и состав определенных видов колбасы, чтобы установить, какой продукт можно давать детям. В результате специалисты назвали определенные виды мясного изделия, которые будут не только вкусные, но и полезные. В первую очередь следует обратить свое внимание на сосиски, приготовленные согласно государственному ГОСТу. Такая колбаса позволит ребенку сытно перекусить и набраться сил. Хамон и сыровяленая продукция также содержит мало консервантов, поэтому её смело можно давать детям, разумеется, в разумных количествах.

Все же стоит помнить, что до трех лет малышу противопоказана колбаса. Даже относительно безвредные виды данной продукции могут оказать крайне негативное воздействие на несформированный организм. Детям с проблемами желудочно-кишечного тракта тоже нельзя включать в рацион подобные изделия. Лучше всего проконсультироваться с диетологом, поскольку могут быть индивидуальные противопоказания. Эксперт составит оптимальное питание с учетом пожеланий клиента, что исключит возможные проблемы.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:46

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