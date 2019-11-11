«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом граммофоне»
Известный российский исполнитель Николай Басков прокомментировал скандал на «Золотом граммофоне» в Санкт-Петербурге. Артист извинился за свое отсутствие на премии и заявил, что «его самолет не взлетал» в аэропорту Москвы.
«Золотой граммофон» в этом году решили провести в Санкт-Петербурге, однако все прошло плохо. Зрители отмечают большое количество технических проблем и неполадок, укороченное выступление артистов и отсутствие отдельных звезд, которых объявляли заранее. Одни из последних оказался Николай Басков. Артист решил извиниться перед поклонниками и рассказать, что на самом деле случилось.
Николай Басков отметил, что распланировал все заранее, однако перелет из Москвы в Санкт-Петербург затянулся. Изначально в столице взлет самолета задержали из-за неполадок с двигателями. Пассажиры были вынуждены ожидать в салоне на протяжении полутора часов. Позже проблемы возникли при посадке лайнера. Пилот был вынужден сделать несколько кругов над Санкт-Петербургом, прежде чем ему разрешили приземлиться.
Все это привело к тому, что Николай Басков опоздал на премию «Золотой граммофон», за что ему стыдно. Именно поэтому он написал большое сообщение с извинениями как перед зрителями, так и перед организаторами мероприятия. Знаменитость отметил, что все эти обстоятельства никак от него не зависели, поэтому певец надеется на прощение со стороны всех пострадавших.
«Золотой граммофон» в этом году решили провести в Санкт-Петербурге, однако все прошло плохо. Зрители отмечают большое количество технических проблем и неполадок, укороченное выступление артистов и отсутствие отдельных звезд, которых объявляли заранее. Одни из последних оказался Николай Басков. Артист решил извиниться перед поклонниками и рассказать, что на самом деле случилось.
Николай Басков отметил, что распланировал все заранее, однако перелет из Москвы в Санкт-Петербург затянулся. Изначально в столице взлет самолета задержали из-за неполадок с двигателями. Пассажиры были вынуждены ожидать в салоне на протяжении полутора часов. Позже проблемы возникли при посадке лайнера. Пилот был вынужден сделать несколько кругов над Санкт-Петербургом, прежде чем ему разрешили приземлиться.
Все это привело к тому, что Николай Басков опоздал на премию «Золотой граммофон», за что ему стыдно. Именно поэтому он написал большое сообщение с извинениями как перед зрителями, так и перед организаторами мероприятия. Знаменитость отметил, что все эти обстоятельства никак от него не зависели, поэтому певец надеется на прощение со стороны всех пострадавших.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:30