АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом граммофоне»

Известный российский исполнитель Николай Басков прокомментировал скандал на «Золотом граммофоне» в Санкт-Петербурге. Артист извинился за свое отсутствие на премии и заявил, что «его самолет не взлетал» в аэропорту Москвы.
«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом граммофоне»

«Золотой граммофон» в этом году решили провести в Санкт-Петербурге, однако все прошло плохо. Зрители отмечают большое количество технических проблем и неполадок, укороченное выступление артистов и отсутствие отдельных звезд, которых объявляли заранее. Одни из последних оказался Николай Басков. Артист решил извиниться перед поклонниками и рассказать, что на самом деле случилось.

Николай Басков отметил, что распланировал все заранее, однако перелет из Москвы в Санкт-Петербург затянулся. Изначально в столице взлет самолета задержали из-за неполадок с двигателями. Пассажиры были вынуждены ожидать в салоне на протяжении полутора часов. Позже проблемы возникли при посадке лайнера. Пилот был вынужден сделать несколько кругов над Санкт-Петербургом, прежде чем ему разрешили приземлиться.

Все это привело к тому, что Николай Басков опоздал на премию «Золотой граммофон», за что ему стыдно. Именно поэтому он написал большое сообщение с извинениями как перед зрителями, так и перед организаторами мероприятия. Знаменитость отметил, что все эти обстоятельства никак от него не зависели, поэтому певец надеется на прощение со стороны всех пострадавших.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом…
Sony запатентовала картридж для новой приставки…
Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня…
Светлана Дружинина оставила внука Даниила Мукасея без средств к…
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
Ученые рассказали подробности о вьетнамской экспедиции в пещеру…
Иосиф Пригожин рассказал, как он утешал Юлию Михальчик после…
В Третьяковской галерее озвучили правила кормления грудью для…
Юлия Проскурякова не виделась с дочерью и мужем из-за учебы в…
Эксперты: Автомобильные аккумуляторы могут стать…
Картина "Мстители: Финал" стала победителем кинопремии People's Choice…
Любовь Толкалина оценила внешний вид сына Егора Кончаловского…
Врач предупредил о вреде употребления свеклы при некоторых…
Актер Леонардо Ди Каприо отмечает…
Lada Vesta с вариатором будет медленнее версии с механической…
Владимир Соловьев рассказал, как решил самостоятельно сделать кесарево сечение…
Компания Sony прекращает выпуск…
Врач-онколог: "Анастасия Заворотнюк может прожить еще 5 лет после лечения…
Volvo представила в России седан Volvo S60 в доступной комплектации…
Врачи выяснили, какие бактерии могут стать причиной развития рака…
Максим Фадеев перенес операцию на сердце из-за скандалов с бывшими артистами…
Компания KIA изменила стоимость пяти моделей в…
QNET представила линию украшений, созданную специально для…
Ольга Бузова начала строить отношения с Романом Гриценко на проекте "План Б" благодаря его…
Вслед за Дмитрием Тарасовым на свою экс-супругу в суд подал Денис…
Анна Седокова вспомнила, как “ВИА Гра” сбегала в одних трусах с неудавшегося…
Диетологи назвали фрукты, особенно полезные для употребления…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони удивлен, что участники не любят Татьяну…
Ольга Бузова: "Младший брат миллионера Назарова Евгений пришел на "План Б" ради…
Путин заявил о хищениях в ходе строительства космодрома…
Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Черкасова опровергла слухи о своей…
Виктория Боня призналась, что Алексу Смерфиту не хватало денег на содержание ее и…
В Сети вспомнили про единственный в своем роде спортивный…
Телеведущая Ксения Собчак сделала нюдовый макияж и стала копией Юлии…
Екатерина Шпица объяснила, почему не торопится со…
Названы признаки того, что организм нуждается в…
Мать сестер Рапунцель Татьяна Владимировна призналась, почему невзлюбила Романа…
Археологи нашли модель Вселенной в древней пирамиде…
Дом на Рублевке и дворцовый интерьер. Где живет ведущая "Дом-2" Ольга…
Группу «2Маши» наградили премией «Золотой…
Просмотреть все новости