Иосиф Пригожин рассказал, как он утешал Юлию Михальчик после побоев





Валерия рассказывала, что Александр Шульгин не раз избивал ее и являлся настоящий деспотом. Недавно данные слова жены Иосифа Пригожина прокомментировала Юлия Михальчик, которая в прошлом тоже была замужем за бывшим супругом певицы. Она заявила, что высказывания артистки относительно Александра Шульгина являются некорректными и ложными.На эти слова Юлии Михальчик отреагировал сын Валерии Артемий Шульгин. Он подтвердил высказывания матери и отметил, что его отец вел себе неподобающе. Позже в эту ситуацию вмешался муж певицы Иосиф Пригожин. Продюсер признался, что он очень удивлен подобными заявлениями бывшей супруги Александра Шульгина.Иосиф Пригожин рассказал о том, как он утешал Юлию Михальчик после побоев, полученных именно от этого человека. Это происходило не один раз, поэтому продюсер совершенно не понимает, почему бывшая супруга Александра Шульгина сейчас выступает с такими заявлениями. Знаменитость уверен, что Юлия Михальчик прекрасно знает о характере экс-мужа, однако почему-то предпочла сейчас занять подобную позицию., - констатировал композитор.