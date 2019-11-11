Иосиф Пригожин рассказал, как он утешал Юлию Михальчик после побоев
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал обсуждение бывшего супруга Валерии Александра Шульгина. Знаменитость рассказал, как он утешал Юлию Михальчик после побоев, полученных от этого человека, поэтому не понимает недавних заявлений.
Валерия рассказывала, что Александр Шульгин не раз избивал ее и являлся настоящий деспотом. Недавно данные слова жены Иосифа Пригожина прокомментировала Юлия Михальчик, которая в прошлом тоже была замужем за бывшим супругом певицы. Она заявила, что высказывания артистки относительно Александра Шульгина являются некорректными и ложными.
На эти слова Юлии Михальчик отреагировал сын Валерии Артемий Шульгин. Он подтвердил высказывания матери и отметил, что его отец вел себе неподобающе. Позже в эту ситуацию вмешался муж певицы Иосиф Пригожин. Продюсер признался, что он очень удивлен подобными заявлениями бывшей супруги Александра Шульгина.
Иосиф Пригожин рассказал о том, как он утешал Юлию Михальчик после побоев, полученных именно от этого человека. Это происходило не один раз, поэтому продюсер совершенно не понимает, почему бывшая супруга Александра Шульгина сейчас выступает с такими заявлениями. Знаменитость уверен, что Юлия Михальчик прекрасно знает о характере экс-мужа, однако почему-то предпочла сейчас занять подобную позицию. «Переобулась», - констатировал композитор.
Валерия рассказывала, что Александр Шульгин не раз избивал ее и являлся настоящий деспотом. Недавно данные слова жены Иосифа Пригожина прокомментировала Юлия Михальчик, которая в прошлом тоже была замужем за бывшим супругом певицы. Она заявила, что высказывания артистки относительно Александра Шульгина являются некорректными и ложными.
На эти слова Юлии Михальчик отреагировал сын Валерии Артемий Шульгин. Он подтвердил высказывания матери и отметил, что его отец вел себе неподобающе. Позже в эту ситуацию вмешался муж певицы Иосиф Пригожин. Продюсер признался, что он очень удивлен подобными заявлениями бывшей супруги Александра Шульгина.
Иосиф Пригожин рассказал о том, как он утешал Юлию Михальчик после побоев, полученных именно от этого человека. Это происходило не один раз, поэтому продюсер совершенно не понимает, почему бывшая супруга Александра Шульгина сейчас выступает с такими заявлениями. Знаменитость уверен, что Юлия Михальчик прекрасно знает о характере экс-мужа, однако почему-то предпочла сейчас занять подобную позицию. «Переобулась», - констатировал композитор.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:53