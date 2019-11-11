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Ученые рассказали подробности о вьетнамской экспедиции в пещеру Шондонг

История открытия самой большой пещеры в мире началась с случайной встречи. Об этом рассказали ученые, ставшие участницами вьетнамской экспедиции в Шондонг.

Благодаря открытиям, сделанным во время недавней экспедиции во Вьетнам, самая большая пещера в мире Шондонг оказалась еще больше, чем ожидалось. Три британских дайвера отправились в национальный парк Фонг Нха-Ке Банг в заполненной джунглями провинции Куанг Бинь, чтобы исследовать водные пути катакомб. Во время первого погружения они обнаружили подводный туннель, который соединяет Шондонг с другой огромной пещерой под названием Хан Тхунг. Это может потенциально изменить текущие измерения от 38,5 млн до 40,1 млн кубометров.

C высотой более 200 м, шириной в 175 м и длиной в 9,4 км, Шондонг до недавних событий был настолько велик, что в нем можно было легко разместить несколько сорокаэтажных небоскребов. Впервые он был обнаружен местным жителем Хо Ханхом в 1990 году. Укрывшись от шторма у подножия огромного утеса в самом сердце джунглей, он нашел глубокую дыру в основании скалы, издающую странные звуки. Мужчина не стал исследовать это место дальше, а его местонахождение было забыто на 19 лет, пока он не открыл вход заново в 2009 году. Команды спелеологов до сих пор изучают невероятную находку, а за экспедицию в это место туристам приходится заплатить 3000 долларов с человека.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00

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