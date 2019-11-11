Светлана Дружинина оставила внука Даниила Мукасея без средств к существованию
Актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина разругалась со своим внуком Даниилом Мукасеем, у которого теперь нет средств к существованию. В программе “Мужское и женское” он расскажет о своей жизни.
У старшего сына Светланы Дружининой родился наследник Даниил Мукасей, который в 41 год занимался компьютерным монтажом фильмов. Однако недавно он буквально остался на улице, поскольку звездная бабушка выгнала его из квартиры. При этом Мукасей разругался с Дружининой, а свои последние сбережения отдал инвестиционной компании под процент. В итоге он остался ни с чем, о чем решил рассказать широкой публике в шоу “Мужское и женское”.
Программа, посвященная Даниилу Мукасею, выйдет в эфир 13 ноября на Первом канале. В студии он встретится с теми, кому отдал свои деньги.
У старшего сына Светланы Дружининой родился наследник Даниил Мукасей, который в 41 год занимался компьютерным монтажом фильмов. Однако недавно он буквально остался на улице, поскольку звездная бабушка выгнала его из квартиры. При этом Мукасей разругался с Дружининой, а свои последние сбережения отдал инвестиционной компании под процент. В итоге он остался ни с чем, о чем решил рассказать широкой публике в шоу “Мужское и женское”.
Программа, посвященная Даниилу Мукасею, выйдет в эфир 13 ноября на Первом канале. В студии он встретится с теми, кому отдал свои деньги.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:07