АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

В Третьяковской галерее озвучили правила кормления грудью для женщин

В Третьяковской галерее поделились с посетителями информацией о способах кормления ребенка грудью в стенах музея. Сотрудники рассказали, где можно беспрепятственно уединиться с малышом.

Представители Третьяковской галереи распространили соответствующую информацию посредством страницы в Instagram, назвав тихое место в рекреационной зоне. Она находится в главном здании, а еще в Новой Третьяковке имеется возможность покормить ребенка при подъеме на второй этаж, на участке, находящемся возле зарядной станции. В момент пребывания в музее разрешается присесть на скамейку. Отмечается, что все женские туалеты имеют в наличии пеленальные столики.

Эта информация была распространена в связи с инцидентом, когда молодую мать попросили покинуть стены галереи при попытке покормить ребенка грудью. Как передает argumenti.ru, сотрудники музея выразили сожаления о произошедшем.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Самолет не взлетает»: Николай Баскова извинился за скандал на «Золотом…
Sony запатентовала картридж для новой приставки…
Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня…
Светлана Дружинина оставила внука Даниила Мукасея без средств к…
Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
Ученые рассказали подробности о вьетнамской экспедиции в пещеру…
Иосиф Пригожин рассказал, как он утешал Юлию Михальчик после…
В Третьяковской галерее озвучили правила кормления грудью для…
Юлия Проскурякова не виделась с дочерью и мужем из-за учебы в…
Эксперты: Автомобильные аккумуляторы могут стать…
Картина "Мстители: Финал" стала победителем кинопремии People's Choice…
Любовь Толкалина оценила внешний вид сына Егора Кончаловского…
Врач предупредил о вреде употребления свеклы при некоторых…
Актер Леонардо Ди Каприо отмечает…
Lada Vesta с вариатором будет медленнее версии с механической…
Владимир Соловьев рассказал, как решил самостоятельно сделать кесарево сечение…
Компания Sony прекращает выпуск…
Врач-онколог: "Анастасия Заворотнюк может прожить еще 5 лет после лечения…
Volvo представила в России седан Volvo S60 в доступной комплектации…
Врачи выяснили, какие бактерии могут стать причиной развития рака…
Максим Фадеев перенес операцию на сердце из-за скандалов с бывшими артистами…
Компания KIA изменила стоимость пяти моделей в…
QNET представила линию украшений, созданную специально для…
Ольга Бузова начала строить отношения с Романом Гриценко на проекте "План Б" благодаря его…
Вслед за Дмитрием Тарасовым на свою экс-супругу в суд подал Денис…
Анна Седокова вспомнила, как “ВИА Гра” сбегала в одних трусах с неудавшегося…
Диетологи назвали фрукты, особенно полезные для употребления…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони удивлен, что участники не любят Татьяну…
Ольга Бузова: "Младший брат миллионера Назарова Евгений пришел на "План Б" ради…
Путин заявил о хищениях в ходе строительства космодрома…
Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Черкасова опровергла слухи о своей…
Виктория Боня призналась, что Алексу Смерфиту не хватало денег на содержание ее и…
В Сети вспомнили про единственный в своем роде спортивный…
Телеведущая Ксения Собчак сделала нюдовый макияж и стала копией Юлии…
Екатерина Шпица объяснила, почему не торопится со…
Названы признаки того, что организм нуждается в…
Мать сестер Рапунцель Татьяна Владимировна призналась, почему невзлюбила Романа…
Археологи нашли модель Вселенной в древней пирамиде…
Дом на Рублевке и дворцовый интерьер. Где живет ведущая "Дом-2" Ольга…
Группу «2Маши» наградили премией «Золотой…
Просмотреть все новости