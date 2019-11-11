В Третьяковской галерее озвучили правила кормления грудью для женщин
В Третьяковской галерее поделились с посетителями информацией о способах кормления ребенка грудью в стенах музея. Сотрудники рассказали, где можно беспрепятственно уединиться с малышом.
Представители Третьяковской галереи распространили соответствующую информацию посредством страницы в Instagram, назвав тихое место в рекреационной зоне. Она находится в главном здании, а еще в Новой Третьяковке имеется возможность покормить ребенка при подъеме на второй этаж, на участке, находящемся возле зарядной станции. В момент пребывания в музее разрешается присесть на скамейку. Отмечается, что все женские туалеты имеют в наличии пеленальные столики.
Эта информация была распространена в связи с инцидентом, когда молодую мать попросили покинуть стены галереи при попытке покормить ребенка грудью. Как передает argumenti.ru, сотрудники музея выразили сожаления о произошедшем.
Представители Третьяковской галереи распространили соответствующую информацию посредством страницы в Instagram, назвав тихое место в рекреационной зоне. Она находится в главном здании, а еще в Новой Третьяковке имеется возможность покормить ребенка при подъеме на второй этаж, на участке, находящемся возле зарядной станции. В момент пребывания в музее разрешается присесть на скамейку. Отмечается, что все женские туалеты имеют в наличии пеленальные столики.
Эта информация была распространена в связи с инцидентом, когда молодую мать попросили покинуть стены галереи при попытке покормить ребенка грудью. Как передает argumenti.ru, сотрудники музея выразили сожаления о произошедшем.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:42