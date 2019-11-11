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Юлия Проскурякова не виделась с дочерью и мужем из-за учебы в ГИТИСе

Юлия Проскурякова рассказала о том, как проходит ее обучение в ГИТИСе. Во время учебы знаменитость недосыпала и не виделась с дочерью и мужем Игорем Николаевым, однако после окончания сессии у нее появилась возможность чаще общаться с семьей.
Юлия Проскурякова не виделась с дочерью и мужем из-за учебы в ГИТИСе

В ГИТИС Юлия Проскурякова поступила несколько лет назад, уже тогда знаменитость знала, что ей придется проводить меньше времени с родными, однако все оказалось еще хуже. Ради учебы супруга Игоря Николаева отказалась от части гастролей и съемок в разных проектах, ведь ей хотелось овладеть новой профессией, и она была готова идти на жертвы.

Прошедший период в своей жизни Юлия Проскурякова назвала очень непростым. В течение долгого времени знаменитость недосыпала, выбивалась из сил и испытывала серьезный стресс. Несмотря на все это, главным испытанием для нее стало отсутствие свободного времени. Супруга Игоря Николаева буквально не имела возможности видеться с мужем и дочерью. Эта часть обучения в ГИТИСе далась артистке сложнее всего, ведь семья является важной составляющей ее жизни.

На помощь Юлии Проскуряковой пришла недавняя сессия, сдав которую она получила возможность проводить время с мужем и дочерью. Теперь звезда наверстывает упущенное и старается наслаждаться каждым моментом, проведенным рядом с семьей. Кроме того, супруга Игоря Николаева стала регулярно высыпаться и живет без постоянного стресса и волнений.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:34

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