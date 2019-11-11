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Картина "Мстители: Финал" стала победителем кинопремии People's Choice Awards

"Мстители: Финал" выиграл в номинации "Фильм года" по результатам подсчетов People's Choice Awards. Картина стала победителем кинопремии благодаря голосованию преданных фанатов франшизы.

В Disney ранее запустили рекламные кампании для своих работ в преддверии премии Оскар, и с тех пор Avengers: Endgame получила одну из самых больших наград в этом сезоне. Приз зрительских симпатий достался супергеройскому фильму во время церемонии People's Choice Awards в США. Он был признан лучшим из всех кинолент 2019 года. Это уже вторая награда, которую получил фантастический боевик после того как Роберт Дауни-младший вернулся домой с номинацией "Киноактер года". Киновселенная Marvel почти ежегодно получает эту премию за свои блокбастеры, из которых "Мстители: Война бесконечности" одержал победу в 2018.

Кроме прочего, звезда телесериала "Ривердэйл" Коул Спроус победил в номинации "Лучший телевизионный актер", а актриса "Очень странных дел" Милли Бобби Браун получила женский вариант награды. Её шоу тоже удостоилось премии "Лучшая драма" за текущий год. Другими лауреатами оказались "Теория Большого взрыва", "Вечернее шоу", "Семья Кардашьян", а также Дженнифер Энистон и Том Холланд. Последний получил звание "Лучшего героя боевиков" за роль в фильме "Человек-Паук: Возвращение домой".

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Культура / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:16

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