QNET представила линию украшений, созданную специально для России





«Украшения Leya – наш первый локальный продукт для России. Мы уверены, что тысячи женщин, чьей красотой и вкусом так славится ваша страна, оценят эту ювелирную продукцию по достоинству, – поделилась СЕО QNET Малу Калуза. – В наших планах вывести на этот рынок гораздо больше уникальных и высококачественных товаров, которые помогут сделать жизнь россиян комфортнее».Образцом для создателей коллекции послужили изящные природные контуры цветов и растений. В серию Leya вошли три комплекта украшений. Это Rose Gold Fleur – серьги и подвеска из розового золота с инкрустациями из бриллиантов, форма которых «подсмотрена» у дивных восточных цветов. Rose Gold Aster – это серьги из розового золота, которые повторяют очертания цветков астры, украшенные бриллиантами, и стильный кулон. И, наконец, White Gold Palms – роскошные пальмовые ветви из белого золота.В ходе презентации журналисты смогли узнать о последних тенденциях в ювелирном искусстве. Об этом им рассказала один из ведущих российских специалистов в области драгоценных украшений – Ольга Чопорова. Ольга уже более 13 лет занимается ювелирным делом. За это время она успела попробовать себя в самых разных амплуа, начиная от модельера и заканчивая преподавателем вуза.Ювелирные украшения – часть моды. Проанализировать коллекцию Leya с этой точки зрения была приглашена эксперт по стилю Любовь Белая. Ее выступление было посвящено тому, как лучше комбинировать комплекты Leya с костюмом, чтобы взгляды прохожих были устремлены только на вас.«Мы рассчитываем на успех Leya в России, ведь эти драгоценности созданы с учетом вкусов потенциальных покупательниц из нашей страны. В дальнейшем наше присутствие на отечественном рынке будет только расширяться. В качестве одного из положительных примеров могу назвать открытие в регионе склада для нашей продукции», – сказала Ирина Полякова, директор по маркетингу и PR QNET в России.