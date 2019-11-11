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QNET представила линию украшений, созданную специально для России

Международная компания прямых продаж QNET накануне провела презентацию своего первого локального продукта, который был создан специально для России. Представители компании заверили журналистов, что коллекция украшений Leya, изготовленная специально для наших женщин, это только первый шаг, за которым последуют и другие российские премьеры. Одним из важных преимуществ серии Leya на отечественном рынке станет ее бесплатная доставка покупателям.
QNET представила линию украшений, созданную специально для России

«Украшения Leya – наш первый локальный продукт для России. Мы уверены, что тысячи женщин, чьей красотой и вкусом так славится ваша страна, оценят эту ювелирную продукцию по достоинству, – поделилась СЕО QNET Малу Калуза. – В наших планах вывести на этот рынок гораздо больше уникальных и высококачественных товаров, которые помогут сделать жизнь россиян комфортнее».

Образцом для создателей коллекции послужили изящные природные контуры цветов и растений. В серию Leya вошли три комплекта украшений. Это Rose Gold Fleur – серьги и подвеска из розового золота с инкрустациями из бриллиантов, форма которых «подсмотрена» у дивных восточных цветов. Rose Gold Aster – это серьги из розового золота, которые повторяют очертания цветков астры, украшенные бриллиантами, и стильный кулон. И, наконец, White Gold Palms – роскошные пальмовые ветви из белого золота.

В ходе презентации журналисты смогли узнать о последних тенденциях в ювелирном искусстве. Об этом им рассказала один из ведущих российских специалистов в области драгоценных украшений – Ольга Чопорова. Ольга уже более 13 лет занимается ювелирным делом. За это время она успела попробовать себя в самых разных амплуа, начиная от модельера и заканчивая преподавателем вуза.

Ювелирные украшения – часть моды. Проанализировать коллекцию Leya с этой точки зрения была приглашена эксперт по стилю Любовь Белая. Ее выступление было посвящено тому, как лучше комбинировать комплекты Leya с костюмом, чтобы взгляды прохожих были устремлены только на вас.

«Мы рассчитываем на успех Leya в России, ведь эти драгоценности созданы с учетом вкусов потенциальных покупательниц из нашей страны. В дальнейшем наше присутствие на отечественном рынке будет только расширяться. В качестве одного из положительных примеров могу назвать открытие в регионе склада для нашей продукции», – сказала Ирина Полякова, директор по маркетингу и PR QNET в России.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:54

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