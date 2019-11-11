Любовь Толкалина оценила внешний вид сына Егора Кончаловского Тимура





Любовь Толкалина и Егор Кончаловский в прошлым состояли в браке и в этих отношениях родилась дочь Маша. С тех пор прошло уже много времени, а их наследница успела вырасти. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили хорошие отношения и постоянно общаются друг с другом. Недавно актриса увидела на странице режиссера в Instagram новый снимок сына знаменитости Тимура.Данная фотография очень удивила Любовь Толкалину. На нем сын Егора Кончаловского лежит на полу и играется с большим количеством машинок, которыми заставлен практически весь пол. Кроме них там можно заметить конструкторы, гоночные треки и даже разных игрушечных животных. Увиденное актриса прокомментировала лаконичным выражением: «Ого, как все поменялось». Так знаменитость намекнула на быстрый рост наследника режиссера, ведь последний публикует снимки Тимура в Instagram крайне редко. Поэтому с каждым новым фото мальчик становится все более взрослым.Стоит отметить, что подписчики Егора Кончаловского полностью согласны с реакцией Любовь Толкалиной. Многие из них восхитились стремительным ростом сына режиссера и пожелали ему не сбавлять обороты.