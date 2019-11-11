Врач предупредил о вреде употребления свеклы при некоторых заболеваниях





Свекла повышает кислотность желудочного сока, поэтому она не рекомендуется при гастрите. Даже в вареном виде этот корнеплод может нанести вред, а также привести к болям в желудке. Медик не исключает длительное лечение и хирургическое вмешательство. Следует помнить, что свекла также обеспечивает слабительный эффект, поэтому она не рекомендуется лицам, склонным к диарее. В этом овоще много сахара, поэтому его не следует употреблять пациентам с диабетом.Диетолог призвал отказаться от свеклы при мочекаменной болезни, поскольку может последовать ухудшение состояния. Затруднение вывода солей из организма может привести к воспалению суставов.