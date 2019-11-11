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Ведущий "Дом-2" Влад Кадони удивлен, что участники не любят Татьяну Строкову

Участники телевизионного проекта «Дом-2» продолжают обсуждать тему, как Татьяна Строкова выступила и в итоге вылетела из конкурса «Человек года 2019».Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони был в недоумении от того, как относятся к девушке ее коллеги по телестройке.

Ведущий "Дом-2" Влад Кадони удивлен, что участники не любят Татьяну Строкову

Стоит отметить, что за Татьяну Строкову проголосовало всего два человека, среди которых один из них ее парень Даниил Сахнов. Кадони был сильно удивлен, что Строкову не только не любят, но и как выяснилось не уважают в коллективе, а ко всему еще и стараются совсем не замечать. Ведущий долго смеялся, ведь ранее участница заявляла, что у нее в обществе есть авторитет, но на деле оказалось все иначе.


Большую поддержку получила Яна Шафеева, после чего многие решили, что может Татьяна Строкова и правда была слабее всех в вокальном этапе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:33

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