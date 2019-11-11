Ведущий "Дом-2" Влад Кадони удивлен, что участники не любят Татьяну Строкову





Стоит отметить, что за Татьяну Строкову проголосовало всего два человека, среди которых один из них ее парень Даниил Сахнов. Кадони был сильно удивлен, что Строкову не только не любят, но и как выяснилось не уважают в коллективе, а ко всему еще и стараются совсем не замечать. Ведущий долго смеялся, ведь ранее участница заявляла, что у нее в обществе есть авторитет, но на деле оказалось все иначе.Большую поддержку получила Яна Шафеева, после чего многие решили, что может Татьяна Строкова и правда была слабее всех в вокальном этапе.