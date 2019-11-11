Врач-онколог: "Анастасия Заворотнюк может прожить еще 5 лет после лечения глиобластомы"

Поклонники Анастасии Заворотнюк узнали о болезни актрисы несколько месяцев назад, и за это время родственники звезды подтвердили наличие проблемы, но до сих пор точный диагноз остается неизвестным. Согласно главной версии, звезда лечится от глиобластомы, что не дает ей шанса прожить больше 5 лет. Согласно мнению врача-онколога, чаще всего пациенты с этим диагнозом живут не больше 1,5 лет, но при хорошем лечении можно увеличить продолжительность жизни.Эксперты предполагают, что в связи с лечением Заворотнюк сделали операцию. Не так давно представители актрисы отрицали то, что она была подключена к аппарату жизнеобеспечения и находилась в коме, что указывает на обнадеживающий прогноз.