Максим Фадеев перенес операцию на сердце из-за скандалов с бывшими артистами MALFA





Сергей Жорин обратил внимание на то, что решение об роспуске лейбла и передачи прав исполнителям было принято не просто так. Незадолго до этой ситуации у Максима Фадеева начались проблемы с сердцем, прибывшие к нему на дом врачи обнаружили ишемическую болезнь, она обострилась на фоне сильного стресса. Медики увезли продюсера в больницу, где ему провели операцию. По словам юриста, музыкант находился в тяжелом состоянии, а врачи боялись давать прогнозы.Вернувшись домой Максима Фадеев понял, что здоровье для него важнее лейбла MALFA и принял решение распустить его. Именно поэтому продюсер отдал права на все песни артистам, ведь не хотел больше связываться с этой проблемой. Адвокат отмечает, что такое решение обошлось знаменитости в миллионы долларов. Также из-за всей этой ситуации продюсер сильно похудел.Сергей Жорин уверен, что главной причиной переживаний Максима Фадеева были конфликты с Наргиз Закировой и Олегом Майами. Судебные тяжбы и перепалки в СМИ серьезно задевали главу MALFA, считавшего артистов лейбла близкими для себя людьми. Именно поэтому продюсер в ближайшее время не будет работать с исполнителями.