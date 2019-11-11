Компания KIA изменила стоимость пяти моделей в России





Как сообщают представители автопроизводителя KIA, изменения затронут автомобили средней ценовой категории. К ним относятся пять марок -К900, Optima, Rio, Sportage и Sorento Prime. Первые три седана подорожали в диапазоне от от 5 до 100 тыс. рублей, а вот кроссовер Sorrento Prime поменял стоимость пяти комплектаций. За них клиенту придется заплатить на 20 тыс. рублей больше. Ситуация с внедорожником Sportage является неоднозначной: одно укомплектование стало дороже на 5 тыс. рублей, а вот три других подешевели на 20 тыс. рублей.Стоит отметить, что теперь в отечественных автосалонах можно приобрести KIA Rio от 774 тыс. до 1 млн. рублей, KIA Optima — от 1,3 млн до 2 млн. рублей, а цены на KIA K900 варьируются от 3,4 млн. до 4,8 млн. рублей. Покупка Sorento Prime обойдется в "копеечку" лишь в вариантах с 2,4-литровым двигателем мощностью в 228 л. с, диапазон которого стартует от 2 млн. до 2,5 млн. рублей. Премиум-версия Sportage поднялась до 2,2 млн. рублей, а "Теплые опции" упали в цене до 1,4 млн. рублей.