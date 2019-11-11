Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Черкасова опровергла слухи о своей беременности

По словам Кристины Черкасовой, на видео, где она якобы придерживает и гладит живот, девушка предстала в таком костюме, который топорщится, и в этом нет ничего подозрительного. Сама же она на слухи не обижается, все это нормально, подчеркивает Черкасова.Кристина Черкасова отметила, они с супругом Андреем знают, что в их семье активно ждут пополнения, но иногда это даже выглядит смешно. Она провела рукой по животу или надела свободную кофту, и все сразу стали подозревать беременность девушки. Сами же супруги пока об этом не задумываются.