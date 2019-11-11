Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Черкасова опровергла слухи о своей беременности
Экс-участники проекта "Дом-2" Андрей и Кристина Черкасовы связали себя узами брака еще год назад, а потому поклонники с нетерпением ждут пополнения в семье. Недавно фанаты заметили якобы округлившийся живот звезды, однако она поспешила опровергнуть слухи о беременности.
По словам Кристины Черкасовой, на видео, где она якобы придерживает и гладит живот, девушка предстала в таком костюме, который топорщится, и в этом нет ничего подозрительного. Сама же она на слухи не обижается, все это нормально, подчеркивает Черкасова.
Кристина Черкасова отметила, они с супругом Андреем знают, что в их семье активно ждут пополнения, но иногда это даже выглядит смешно. Она провела рукой по животу или надела свободную кофту, и все сразу стали подозревать беременность девушки. Сами же супруги пока об этом не задумываются.
По словам Кристины Черкасовой, на видео, где она якобы придерживает и гладит живот, девушка предстала в таком костюме, который топорщится, и в этом нет ничего подозрительного. Сама же она на слухи не обижается, все это нормально, подчеркивает Черкасова.
Кристина Черкасова отметила, они с супругом Андреем знают, что в их семье активно ждут пополнения, но иногда это даже выглядит смешно. Она провела рукой по животу или надела свободную кофту, и все сразу стали подозревать беременность девушки. Сами же супруги пока об этом не задумываются.