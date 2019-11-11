Владимир Соловьев рассказал, как решил самостоятельно сделать кесарево сечение жене
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал, как решился самостоятельно сделать кесарево сечение своей жене, но его остановил врач. Телеведущий стал гостем студии программы “Судьба человека”.
Как отметил Соловьев, он присутствовал на всех родах своей третьей супруги Эльги Сэпп. Как известно, у пары появилось пятеро детей. По словам артиста, однажды врач проверил его смелость, вручив в руки скальпель. Артист уже помыл руки и был готов делать кесарево сечение, но доктор в последний момент остановил его, позволив стоять рядом. Рождение ребенка для Соловьева всегда было чудом, поскольку каждый раз он чувствовал счастье и большую ответственность. В семье журналиста главным был его дед, но когда он скончался, то на похороны пришло множество людей. Сейчас телеведущий поддерживает хорошие отношения с отцом.
Владимир Соловьев рассказал о занятиях спортом, отметив, что мог стать чемпионом, но считает, что у него мало таланта. В частности, он занимался каратэ и боксом.
Как отметил Соловьев, он присутствовал на всех родах своей третьей супруги Эльги Сэпп. Как известно, у пары появилось пятеро детей. По словам артиста, однажды врач проверил его смелость, вручив в руки скальпель. Артист уже помыл руки и был готов делать кесарево сечение, но доктор в последний момент остановил его, позволив стоять рядом. Рождение ребенка для Соловьева всегда было чудом, поскольку каждый раз он чувствовал счастье и большую ответственность. В семье журналиста главным был его дед, но когда он скончался, то на похороны пришло множество людей. Сейчас телеведущий поддерживает хорошие отношения с отцом.
Владимир Соловьев рассказал о занятиях спортом, отметив, что мог стать чемпионом, но считает, что у него мало таланта. В частности, он занимался каратэ и боксом.