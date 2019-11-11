Владимир Соловьев рассказал, как решил самостоятельно сделать кесарево сечение жене





Как отметил Соловьев, он присутствовал на всех родах своей третьей супруги Эльги Сэпп. Как известно, у пары появилось пятеро детей. По словам артиста, однажды врач проверил его смелость, вручив в руки скальпель. Артист уже помыл руки и был готов делать кесарево сечение, но доктор в последний момент остановил его, позволив стоять рядом. Рождение ребенка для Соловьева всегда было чудом, поскольку каждый раз он чувствовал счастье и большую ответственность. В семье журналиста главным был его дед, но когда он скончался, то на похороны пришло множество людей. Сейчас телеведущий поддерживает хорошие отношения с отцом.Владимир Соловьев рассказал о занятиях спортом, отметив, что мог стать чемпионом, но считает, что у него мало таланта. В частности, он занимался каратэ и боксом.