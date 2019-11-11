Ольга Бузова начала строить отношения с Романом Гриценко на проекте "План Б" благодаря его искренности





Еще на проекте "Дом-2" его участник Роман Гриценко оказывал Ольге Бузовой знаки внимания, дарил подарки и букеты, звал на свидания. Теледива утверждала, что между ними не может быть будущего, однако молодой человек не намерен сдаваться. Он ушел за Периметр и решил построить карьеру за пределами "Дома-2", чтобы Ольга Бузова узнала, на что он способен. Позже стало известно о романе Романа Гриценко с девушкой по имени Евгения, но отношения в итоге закончились дракой и расставанием.Спустя два месяца Роман Гриценко решил попробовать свои силы на проекте "План Б". Ольга Бузова отметила, что была очень удивлена появлению экс-участника "Дома-2" на шоу, ей было приятно, что там есть еще один человек, которого она знает кроме Тимура Батрутдинова. Более того, у молодого человека есть номер телефона певицы, он знает, где она работает, как с ней связаться, что мог сделать в любой момент.Ольга Бузова уже не помнит, за что обижалась на Романа Гриценко, но не держит зла, ведь тогда это был юношеский максимализм, амбиции, теперь же он повзрослел и это видно. Звезда верит, что Роман Гриценко искренен по отношению к ней, но сможет ли он завоевать доверие снова, пока не может сказать. Певица знает, что у него были серьезные отношения и болезненный разрыв, а потому пока не может объяснить свое отношение к молодому человеку. Поклонники, тем не менее, полагают, что именно Роман Гриценко выйдет в финал, а возможно, и победит в проекте "План Б".