Анна Седокова вспомнила, как “ВИА Гра” сбегала в одних трусах с неудавшегося корпоратива





Анна Седокова вспомнила, что проблемы того вечера начались с гримерной, которая отсутствовала. “ВИА Гре” пришлось переодеваться в одном помещении с многочисленными танцовщицами гоу-гоу. Однако этот конфликт удалось сгладить почти сразу, но следующий инцидент певица не сможет забыть никогда. По ее словам, сразу после начала выступления на сцену вышел мужчина, сел на стул и начал чесать причинное место. В итоге группа ушла, а за ними последовал охранник, который с криками приказал продолжить выступление. Однако вовремя вмешался именинник, который принес извинения и уговорил звезд снова подняться на сцену.В итоге Анна Седокова произнесла тост, после которого “ВИА Гра” снова начала петь, но неизвестный мужчина решил засунуть деньги в нижнее белье Надежды Грановской. По словам артистки, подобного с ней больше не случалось.