Диетологи назвали фрукты, особенно полезные для употребления зимой





Несмотря на то, что зимой количество фруктов резко уменьшается, их нельзя полностью исключать из рациона. Например, хурма является источником йода, который положительно влияет на здоровье при железодефиците. Она имеет мочегонный эффект, а также насыщает организм бета-каротином. Авокадо позволяет улучшить работу ЖКТ, а также снизить уровень стресса и продлить молодость. В нем содержатся калий, магний, витамин C, а также цельные жиры. Мандарины насыщены легко-усваиваемым кальцием и рутином, который укрепляет стенки сосудов, а также пищевыми волокнами, позволяющими восстановить баланс холестерина.Гранат нормализует давление, положительно влияет на процессы детоксикации и имеет антисептический эффект.