Ольга Бузова: "Младший брат миллионера Назарова Евгений пришел на "План Б" ради славы"

Ольга Бузова приняла решение попрощаться с Павлом Назаровым очень быстро, что вызвало много вопросов. Позже сама телеведущая объяснила, что она сразу узнала молодого человека, в отличие от ее матери и Тимура Батрутдинова. В отношении участника певица не увидела искренности, он пришел на шоу, только чтобы "засветиться" на экране и посмеяться. Телеведущая добавила, ее стоит узнать, ведь она - очень искренний, честный и добрый человек, но на экране люди видят только образ, а не качества публичных людей.Во время кастинга Ольга Бузова сразу же узнала характерный смех, из-за чего сразу же и поняла, что это младший брат Евгения Назарова. Ни на молодого человека, ни на семью его она зла не держит, все давно забыла и желает им только счастья и благополучия в жизни. Телеведущая больше внимания обратила на другого участника кастинга, у которого даже тряслись руки, когда он разговаривал с кумиром. Павел Назаров, добавила Бузова, пришел только ради славы, что стало понятно через несколько минут.