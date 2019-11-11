Названы признаки того, что организм нуждается в детоксикации





Организм человека страдает от стресса, неправильного питания, недостаточного количества сна и загрязненной окружающей среды. В итоге может возникнуть чрезмерная нагрузка, поскольку он не успевает справляться с токсинами. Главными признаками того, что нужно заняться очисткой, являются усталость, проблемы с работой кишечника, возникновение кожных заболеваний, а также проблемы с памятью. Негативными симптомами становятся лишний вес, головная боль, иммунные нарушения и общее плохое самочувствие.Эксперты советуют в первую очередь наладить режим сна, питание и физические нагрузки. Ключевыми моментами детоксикации становятся достаточное употребление воды, отказ от сладкого и введение в рацион легкой пищи.