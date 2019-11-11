Виктория Боня призналась, что Алексу Смерфиту не хватало денег на содержание ее и семьи





Телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что в начале их с Алексом Смерфитом отношений бизнесмен еще не зарабатывал много денег, а сама она получала больше него, а потому платила за квартиру и другие нужды. Со стороны все выглядело, как сказка, ведь модель практически сразу переехала жить в Монако, тем не менее, по ее словам, все расходы молодая семья делила пополам.Также Виктория Боня отметила, что даже за роды они с Алексом Смерфитом платили поровну. Позже бизнесмен стал хорошо зарабатывать и уже обеспечивал семью сам. Причиной разрыва отношений модель назвала неготовность мужчины к семейной жизни, что она поняла сразу же после рождения дочери. Еще несколько лет Боня жила с избранником, чтобы девочка не росла без отца, но в итоге пара распалась.