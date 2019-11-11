Телеведущая Ксения Собчак сделала нюдовый макияж и стала копией Юлии Барановской

Свой новый образ светская львица решила показать своим поклонникам и разместила снимок в личном аккаунте Instagram. На фото у Ксении Собчак нюдовый макияж, который довольно часто делает Юлия Барановская. Одета звезда в светлый костюм. Публикацию ведущая Ксения Собчак подписала, отметив, что глаза горят, а руки делают. Помимо этого ведущая прорекламировала свой наряд.Пользователи Сети подчеркнули, что после таких внешних изменений Ксения Собчак стала очень похожа на коллегу. Некоторые сравнили ее с куклой Барби.Стоит отметить, что ранее Ксения Собчак была гостьей на премии ТЭФИ, где также была замечена в роскошном наряде.