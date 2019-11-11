В Сети вспомнили про единственный в своем роде спортивный ЗИЛ-112С





Многие люди могут считать, что в СССР никогда не велась разработка спортивных машин, однако это неправда. В 1959 году конструкторы ЗИЛ задумали разработать автомобиль, который сможет участвовать в полноценных гонках. Так в 1961 году появился ЗИЛ-112С, получивший не только выдающиеся по тем временам ходовые характеристики, но и запоминающийся дизайн. После этого было разработано несколько версий модели.Спортивный ЗИЛ-112С комплектовался 6,0-литровым двигателем мощностью 270 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляла 280 км/ч, а до «сотни» он разгонялся за 4,5 секунды. Подобная мощность потребовала от подвески машины особых характеристик. Передняя ось модели была независимой, а сзади был установлен полузависимый аналог. Корпус модели изготавливался из стеклопластика, что значительно снизило вес автомобиля и привело к улучшению его скоростных показателей.Несмотря на большой потенциал спортивный ЗИЛ-112 С не добрался до серийного выпуска. Это произошло из-за того, что подразделение, занимавшееся его разработкой, было закрыто. Сейчас единственный экземпляр модели находится в рижском «Мотор музее».