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В Сети вспомнили про единственный в своем роде спортивный ЗИЛ-112С

В Сети вспомнили про единственный оставшийся спортивный ЗИЛ-112С. Уникальный в своем роде автомобиль был разработан в начале 1960-х и имел мощность 270 лошадиных сил, что позволяло болиду разгоняться до «сотни» за 4,5 секунды.
В Сети вспомнили про единственный в своем роде спортивный ЗИЛ-112С

Многие люди могут считать, что в СССР никогда не велась разработка спортивных машин, однако это неправда. В 1959 году конструкторы ЗИЛ задумали разработать автомобиль, который сможет участвовать в полноценных гонках. Так в 1961 году появился ЗИЛ-112С, получивший не только выдающиеся по тем временам ходовые характеристики, но и запоминающийся дизайн. После этого было разработано несколько версий модели.

Спортивный ЗИЛ-112С комплектовался 6,0-литровым двигателем мощностью 270 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляла 280 км/ч, а до «сотни» он разгонялся за 4,5 секунды. Подобная мощность потребовала от подвески машины особых характеристик. Передняя ось модели была независимой, а сзади был установлен полузависимый аналог. Корпус модели изготавливался из стеклопластика, что значительно снизило вес автомобиля и привело к улучшению его скоростных показателей.

Несмотря на большой потенциал спортивный ЗИЛ-112 С не добрался до серийного выпуска. Это произошло из-за того, что подразделение, занимавшееся его разработкой, было закрыто. Сейчас единственный экземпляр модели находится в рижском «Мотор музее».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:11

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