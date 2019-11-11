Археологи нашли модель Вселенной в древней пирамиде ацтеков





До недавнего времени Храм Пернатого Змея в мексиканском Теотиуакане называли Пирамидой Кецалькоатля. Известно, что это божество имело обширный культ в цивилизации ацтеков. Недавние исследования затопленной части храмового комплекса смогли пролить свет на религиозные представления и астронимические знания древнего народа. Внутри структуры археологи обнаружили сооружения, напоминающие своеобразные модели Солнечной системы. Более удивительным оказалось присутствие символа, указывающего на феномен "Большого Взрыва".Большая часть внутренних построек и рельефа содержала письменную мифологическую и реальную историю мира. Помимо содержащихся элементов мезоамериканского мифа, ученые смогли различить формирование звезд и символ большого всплеска энергии. Известно, что одно из помещений храма было затоплено умышленно. По мнению экспертов, это должно было репрезентовать пустоту космоса и расположенных в нем небесных тел. На данный момент продолжается анализ внутреннего пространства пирамиды, состоящего из пяти комнат, лишь часть из которых была полностью изучена.