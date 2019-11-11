Мать сестер Рапунцель Татьяна Владимировна призналась, почему невзлюбила Романа Макеева





Татьяна Владимировна Григорьевская на днях снова практически поссорилась с младшей дочерью Аленой Савкиной. Женщина поставила родственницу перед выбором между ней и избранником в лице Романа Макеева. По словам звезды проекта "Дом-2", ей стало очень одиноко, ведь возлюбленный якобы настраивает дочь против нее, отбирает время, которое Савкина могла бы провести с матерью.Татьяна Владимировна уверена, Роман Макеев хочет отправить ее домой во Владивосток, однако она не может уйти с реалити-шоу, ведь в ней нуждаются ее дочери - нужно помогать Алене Рапунцель с воспитанием сына, а также Ольге, беременной вторым ребенком. В итоге после разговора с матерью семейства Рапунцель участник проекта "Дом-2" отправился в мужскую спальню, а в соцсетях написал, что начинает новую жизнь.