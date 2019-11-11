Екатерина Шпица объяснила, почему не торопится со свадьбой





Руслан Панов около года назад сделал предложение руки и сердца Екатерине Шпице, но до сих пор пара не спешит официально подтверждать союз в ЗАГСе. В новом интервью актриса призналась, что у нее большая загруженность на работе, но она рада, что имеет возможность выбирать. Актриса любит просматривать проекты со своим участием по телевизору, а ее родители из-за нехватки времени — в Сети. Недавно Шпица помогла в переезде семьи в Москву и теперь они живут по соседству. Звезда наслаждается статусом невесты, а рядом с Русланом Пановым у нее есть ощущение надежности и наличия единомышленника рядом.До сих пор Екатерина Шпица не обсуждала свадьбу со своим возлюбленным, но считает, что их жизнь с наличием штампов в паспортах существенно не изменится. Также будущие супруги пока не приняли решение о рождении общего ребенка.