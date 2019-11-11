Дом на Рублевке и дворцовый интерьер. Где живет ведущая "Дом-2" Ольга Орлова





Вместе с Ольгой Орловой живет ее сын, а также несколько собак, которых артистка взяла из приюта. Стоит отметить, что интерьер, который можно увидеть в доме Орловой является точной копией того, как был в фильме «Любовь-морковь».Стоит отметить, что в доме есть стеклянная лестница по которой можно подняться на второй этаж. А животные спят с певицей в одной кровати. Снимки, которые сделаны в доме, ведущая «Дом-2» довольно часто публикует у себя в социальных сетях. Ольга Орлова часто для того, чтобы сделать милые фото со своими любимцами садит их с собой за стол. По словам звезды, они тоже являются членами ее семьи.Кухня Ольги Орловой оформлена в деревенском стиле. А любимое место отдыха - круглая кровать, которую она также часто размещает в соцсетях.