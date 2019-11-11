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KTM 390 Adventure 2020 представлен на выставке EICMA 2019

Компания KTM заявила об идеи создания подобного мотоцикла еще 7 лет назад и теперь готова представить новинку. Модель двойного назначения KTM 390 Adventure 2020 была показана на выставке EICMA 2019 и произвела на экспертов отличное впечатление.
KTM 390 Adventure 2020 представлен на выставке EICMA 2019

Новинка построена на базе Duke 390 и внешне практически неотличима от KTM 790 Adventure. KTM 390 Adventure 2020 оснащен 373-кубовым двигателем, генерирующим 43 «лошадки». Этот показатель сразу позволяет записать модель в лидеры своего сегмента, ведь по нему она превосходит конкурентов от BMW, Suzuki и Kawasaki. Запас хода новинки составит внушительные 400 км при баке всего в 14,3 литра. Официальный расход бензина составляет 3,62 литра на 100 км.

Клиренс KTM 390 Adventure 2020 равняется 200 мм, что является отличным показателем. Высота сидений достигает 855 мм, а сухая масса – 158 кг. Модель имеет длинноходную подвеску, что делает ее чуть более длинной чем KTM 790 Adventure. Оснащение мотоцикла двойного назначения выглядит внушительно. Новинка комплектуется угловой системой ABS, трэкшн контролем, 5-дюймовым экраном приборной панели и способностью через Bluetooth соединять транспортное средство с гаджетом.

Отдельно стоит отметить, что KTM 390 Adventure 2020 обладает однодисковым радиальным тормозом Byrbe. Переднее колесо имеет размер 19 дюймов, а заднее – 17. Цена новинки составит 6,2 тысячи долларов или 396 тысяч рублей по текущему курсу валют.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:07

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