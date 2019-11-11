Группу «2Маши» наградили премией «Золотой граммофон»

«Золотой граммофон» является одной из самых главных музыкальных премий России. Помимо таких супер-звезд, как Николай Басков, Ночные Снайперы, МакSим, Ани Лорак и Денис Клявер, награды удостоились и менее именитые коллективы, вроде «2Маши». Поп-исполнительницы недавно опубликовали фотографии в соцсети Instagram с заветной статуэткой и эмоциональными словами благодарности. Известно, что победа им досталась благодаря хиту «Босая», которую они спели под восторженные крики собравшейся публики.По словам участниц группы, их награждение оказалось полнейшей неожиданностью. Особенно артистки подчеркивали то, что у них не было протекции во время составления списка лауреатов. 36-летняя Мария Зайцева и 29-летняя Мария Шейх на данный момент готовятся в весеннему выступлению в Санкт-Петербурге. Сообщается, что коллектив даст большой сольный концерт в клубе A2 Green Concert, билеты на который уже доступны для онлайн-покупки. Стоит отметить, что песня «Босая» является крайне популярной, что подтверждается количеством просмотров на видеохостинге Youtube. На данный момент видеоклип композиции просмотрели около 187,5 миллионов человек.